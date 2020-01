Cruella con Emma Stone: tutto quello che sappiamo sul film Disney dedicato a Crudelia De Mon

News Cinema

Un'origin story della cattivissima Crudelia in arrivo, per la regia di Craig Gillespie.

Sta per arrivare il momento di un'altra trasposizione in live action di un classico Disney: questa volta toccherà a Crudelia De Mon, con un'origin story interpretata da Emma Stone in Cruella, in arrivo nelle sale americane nel maggio 2021. Un progetto meno strano di quel che sembra, con alcuni precedenti che riguardano proprio questo franchise. Analizziamo la situazione.

Cruella, è il primo film dal vero sulla Carica dei 101?

Cruella non è la prima rilettura live action che la Disney opera di La carica dei 101, il suo popolare film di animazione distribuito nel 1961. Molto prima che scoppiasse infatti la moda dei remake Disney, fu prodotto nel 1996 La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera di Stephen Herek, con Glenn Close nei panni di Crudelia. Il successo riscosso fu tale che ne venne realizzato un sequel, La carica dei 102 (2000), diretto da Kevin Lima, dove Glenn era affiancata addirittura da Gerard Depardieu.

Cruella, la trama dell'origin story su Crudelia De Mon

Sappiamo che il film ci racconterà come una ragazza si indurisca fino al punto da diventare la diabolica Crudelia / Cruella, ossessionata dalla pelliccia dei cani. Nello specifico, la Cruella della storia comincia come stilista, in perfetta continuity quindi con i citati remake dal vero realizzati tra gli anni Novanta e Duemila: non a caso Glenn Close figura qui tra gli executive producers.

Cruella, il cast del film oltre Emma Stone

Sappiamo che Emma Stone interpreta una giovane Crudelia. Accanto a lei, nei panni degli immortali scagnozzi Orazio e Gaspare, troviamo Paul Walter Hauser (rivelazione del Richard Jewell di Clint Eastwood) e Joel Fry, di recente visto in Yesterday. Da segnalare anche Mark Strong in un ruolo imprecisato ed Emma Thompson nei panni di una "Baronessa".

Cruella, chi è il regista del film

Alla fine si è seduto dietro alla macchina da presa Craig Gillespie, che qualcuno ricorderà come regista indie dI Lars e una ragazza tutta sua. Gillespie di recente ha diretto Tonya con Margot Robbie, dove tra l'altro recitava proprio Paul Walter Hauser. Gillespie in realtà è la seconda scelta, perché la Disney aveva già selezionato il regista teatrale Alex Timbers, due volte nomination ai Tony Award, poi dimissionario per altre sue impellenti scadenze di lavoro.

Cruella, chi scrive il film

La prima stesura di Cruella è stata firmata dall'Aline Brosh McKenna del Diavolo veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend. Il suo lavoro è stato rivisto altre tre volte negli ultimi cinque-sei anni, prima da Kelly Marcel, poi da Jezz Butterwoth e infine da Tony McNamara & Dana Fox. Tutti si ispirano comunque al romanzo La carica dei 101 di Dodie Smith (1956), dal quale fu tratto il lungometraggio animato Disney qualche anno dopo.

Cruella, la data d'uscita e la prima immagine del film

La data d'uscita americana ufficiale è 28 maggio 2021: il film è stato spostato di qualche mese, essendo inizialmente previsto per il dicembre 2020. Le riprese comunque sono terminate nel novembre 2019: già nell'agosto 2019, nel biennale evento D23 dedicato al fandom Disney, dove la major mostra in anteprima materiali dei suoi prossimi progetti, è stata rivelata la prima immagine del lungometraggio, che permette di farsi un'idea del look aggressivo della giovane Crudelia, affiancata dai suoi lacché.