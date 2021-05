Crudelia record post-riapertura al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Crudelia conquista la vetta del botteghino italiano del weekend al suo debutto, diventando il film più visto dalla riapertura delle sale. Lo seguono The Father e Il cattivo poeta.

Crudelia, origin story di Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone, alla sua uscita si colloca al primo posto del boxoffice italiano del weekend, segnando un nuovo record dalla riapertura delle sale un mese fa: il film di Craig Gillespie ha infatti incassato 450.000 euro nel weekend e 512.000 in totale, se si arriva a contare l'esito completo nei primi cinque giorni. Nomadland, detentore del precedente record (targato Disney / Fox), era partito con 430.000 in quattro giorni. Considerando che Crudelia è anche disponibile in streaming su Disney+ (ma in Accesso VIP), il risultato è incoraggiante, anche se lo scarto non è ingente. Il numero totale degli spettatori cinematografici nel fine settimana è salito ancora, con 184.030 presenze contro le 144.623 della settimana scorsa. Negli Usa Crudelia è partito con 26.500.000 dollari, doppiato però da A Quiet Place 2.