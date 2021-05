Crudelia, il regista: "È una versione inedita del personaggio"

News Cinema

Il regista Craig Gillespie spiega come con Emma Stone abbiano impostato Crudelia per avere un'identità propria, senza farsi influenzare da Glenn Close o dal cartoon originale.

Da qualche giorno Crudelia con Emma Stone, origin story di Crudelia De Vil della Carica dei 101, è arrivato nelle nostre sale ed è anche disponibile in streaming su Disney+ in Accesso VIP: se non avete ancora visto il film, potreste porvi domande su quanto sia fedele alla precedente incarnazione "fisica" del personaggio, cioè alla Glenn Close vista nei remake dal vero Carica dei 101 (1996) e Carica dei 102 (2000). Praticamente per nulla, stando a quello che ha dichiarato a Cinemablend il regista di Crudelia, Craig Gillespie.

Adoro Glenn Close come attrice e sono sicuro che quel film è fantastico, volevamo solo puntare su una versione originale di questo mondo e non volevo che nulla contaminasse la mia visione. [...] Questa origin story si ambienta nella Londra dei '70, non ci sarebbe molto a cui paragonarla, ci siamo concentrati sul capire come dovesse essere la Crudelia di Emma Stone.[...]

Quello che davvero volevo fare era portare uno humor cupo, utilizzandolo per respingere il dolore. Stavo lavorando con Tony McNamara in quel momento, Emma aveva appena fatto con lui La favorita, così Tony ha fatto una stesura. A quel punto siamo riusciti a far decollare il copione verso questo scontro tra le due Emma [Stone e Thompson, ndr], con quei botta e risposta, con quell'uso dell'umorismo... quella crudeltà era deliziosa.