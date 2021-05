Crudelia, i Maneskin nella versione italiana del film Disney, con le voci di Damiano e Victoria

News Cinema

Damiano David e Victoria De Angelis hanno cammei vocali nella versione italiana di Crudelia, Damiano canta anche "I Wanna Be Your Dog” degli Stooges.

Crudelia, origin story di Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone, arriva nei cinema il 26 maggio e due giorni dopo in streaming su Disney+ in Accesso VIP: sappiamo oggi che nella versione italiana del lungometraggio di Craig Gillespie ci saranno anche i Måneskin, in tre cammei vocali. Nello specifico, Damiano David doppia Jeffrey, l'assistente della Baronessa interpretata da Emma Thompson, in una clip dove la villain della situazione e una giovane Crudelia s'incontrano per la prima volta... e Crudelia non fa una gran figura! Ecco la sequenza, la voce di Damiano è verso la fine della scena.





Damiano presta inoltre la sua voce a un altro personaggio, Artie, che esegue “I Wanna Be Your Dog” del gruppo rock The Stooges durante una sfilata di moda. Victoria De Angelis invece fa velocemente capolino nella versione italiana di Crudelia come voce di una "fashion reporter" in tv: la potete ascoltare nella clip che segue.