Crudelia 2 va avanti, Emma Stone si accorda con la Disney, mentre il primo capitolo è sbloccato per tutti su Disney+

Dopo il conflitto tra la Disney e Scarlett Johansson, Emma Stone ha negoziato un contratto ad hoc per Crudelia 2, mentre il primo Crudelia dal 27 agosto viene sbloccato per tutti su Disney+, in esclusiva.

Crudelia 2 può procedere: la causa di Scarlett Johansson contro la Disney (accusata dall'attrice di aver pregiudicato gli incassi di Black Widow con la pubblicazione contemporanea del film su Disney+) aveva fatto frenare Emma Stone sul progetto. In un tempo di incertezza sulla diffusione dei lungometraggi delle major, Emma come tanti suoi colleghi ha deciso di usare l'esempio di Scarlett, che si è dichiarata defraudata della sua percentuale sugli incassi, per negoziare un accordo diverso. Non si conoscono in effetti i dettagli del nuovo contratto, ma secondo il reporter Matt Belloni di Puck, la Stone avrebbe ottenuto un accordo più equo, che tenga anche in conto percentuali adeguate nel caso il film sia spostato su Disney+ e la distribuzione in sala sia compromessa. Non sembra comunque che la major abbia intenzione di proseguire con la politica dell'uscita combinata "sala + Accesso VIP" su Disney+: per Free Guy e Shang-Chi sarà infatti seguita la strategia di un'esclusiva cinematografica con finestra ridotta di 45 giorni, prima dello sbarco in digitale dell'opera. Leggi anche Scarlett Johansson contro Disney, l'importanza della sfida secondo Jason Blum, le vere ragioni

The show must go on quindi, e nel frattempo il primo Crudelia di Craig Gillespie, cointerpretato da Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser e Joel Fry, sarà dal 27 agosto sbloccato per tutti gli abbonati di Disney+, in esclusiva: sono infatti trascorsi i tre mesi di Accesso VIP a pagamento aggiuntivo. Chiunque non abbia in programma di abbonarsi alla piattaforma sappia che ha a disposizione ancora solo due giorni di tempo per acquistare in digitale il film su altri canali. In buona vecchia alternativa, il film sarà comunque disponibile da domani 25 agosto in formato fisico, Ultra HD 4K Steelbook, Blu-ray e dvd. Crudelia ha incassato nel mondo 222 milioni di dollari. Acquista su Amazon Crudelia in Ultra HD 4K Acquista su Amazon Crudelia in Blu-ray