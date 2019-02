Crucifixion: la vera, terribile storia che ha ispirato l'horror di Xavier Gens

Se in anni recenti molti horror hanno finto di essere tratti da storie vere per attirare un pubblico in cerca di emozioni, questo non è certo il caso di Crucifixion, dello specialista francese Xavier Gens. Il caso dell'esorcismo mortale della giovane suora ventitreenne Maricica Irina Cornici (nel film Adelina Marinescu) riempì le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, incluse quelle italiane.

La morte della religiosa avvenne nel giugno del 2005, dopo che era stata legata a una croce e sottoposta ad esorcismo dal prete ortodosso Daniel Corogeanu, nel convento di Santa Trinità di Tanaco, nella Romania orientale.



Crucifixion: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ma chi era, questa sfortunata ragazza?

Quella di Maricica è una storia terribile fin da bambina, quando assiste al suicidio del padre, viene tolta alla custodia materna e mandata in orfanotrofio assieme. Lì, cresce stringendo amicizia con una coetanea, che diventa la sua migliore amica. All'età di 23 anni supera un apposito test e va a lavorare alla pari in Germania, presso una famiglia bavarese con due bambini piccoli. Il suo scopo è mettere un po' di soldi da parte per tornare in Romania e comprarsi una casa.

Rientrata nel suo paese dopo qualche mese, Maricica, va a trovare nell'aprile del 2005 l’amica dell'orfanotrofio, che si è fatta suora nel convento di Tanaka.



Non si sa perché poi decida di non tornare in Germania, dove la aspettano, ma di prendere i voti. Dopo qualche giorno in convento, però, inizia a manifestare deliri e allucinazioni: viene ricoverata in ospedale dove le viene diagnosticata una forma di schizofrenia. A farla dimettere dopo due settimane sono quattro suore del convento di Tanacu, che prelevano anche il tesoretto che Maricica si era messa da parte, per comprarle i farmaci necessari. Cosa succeda di lì a poco è stato oggetto di un processo ma è ancora a distanza di anni un po' nebuloso.





Dopo una nuova violenta crisi, Maricica non viene riportata in ospedale. Per ordine del pope Daniel Corogeanu, che la ritiene posseduta, è sottoposta a un esorcismo: nella Romania rurale del dopo Ceasescu si sono aperti ampi spazi per una fede quasi primitiva: ogni borgo ha il suo convento, spesso in mano a individui carismatici guardati come santi dalla popolazione, fermamente convinti che ogni manifestazione di disagio mentale sia opera del diavolo, e pronti a ricorrere all'esorcismo con la filosofia: a Male estremo, estremi rimedi.



Con l'aiuto di quattro suore il sacerdote la fa legare con corde e non le dà cibo né acqua. Alle grida e agli insulti della giovane donna, il prete continua il rito, e per immobilizzarla la fa legare con catene a una specie di croce (al processo minimizzerà la cosa parlando di due barelle), tappandole la bocca con un asciugamano. L'ordalia inizia il 9 giugno e termina la mattina del 15, quando viene chiamata un'ambulanza. Ma è tardi, Maricica arriva all'ospedale morta, disidratata e soffocata, dopo un arresto cardiocircolatorio. Padre Daniel e le persone che l'hanno tormentata esultano per la sua liberazione dal demonio e la foto della povera ragazza nella bara fa il giro del mondo.

È questa la storia, atroce e terribile, consumatasi in appena tre mesi, che ha ispirato l'horror di Xavier Gens Crucifixion.

Nel film, al cinema dal 14 febbraio, Nicole (Sophie Cookson), giornalista newyorchese, giunge nella capitale rumena per indagare sul caso. La donna vuole scoprire se si è trattato di una vera possessione o semplicemente dell'uccisione di una donna malata di mente. Mentre cerca di trovare delle risposte, interrogando una suora, un prete, e altra gente del posto, Nicole inizierà ad avere improvvisamente delle strane visioni e degli orribili incubi con protagonista proprio la giovane donna morta "crocifissa" durante l'esorcismo.