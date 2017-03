Cristina D'Avena canta di nuovo per i Puffi!

Dopo due film live action dedicati a loro, le creaturine blu nate dalla penna di Peyo tornano al cinema in un lungometraggio animato dal titolo I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, in sala a partire dal 6 aprile. Per l'occasione, a distanza di 35 anni, torna anche Cristina d'Avena in sala d'incisione con la canzoncina dedicata al film "Noi puffi siam così".

Chiaro il riferimento al primissimo verso della storica sigla anni 80, tormentone inesauribile per piccoli spettatori e grandi nostalgici, che all'epoca valse alla cantante bolognese il Disco d'Oro, in classifica per otto settimane con 500.000 copie vendute.

La musica cambia, meno consapevoli e ostinati nella propria natura, al ritmo dance della traccia moderna, esplode al ritornello la domanda "Là fuori cosa c'è?", motivo dominante della nuova avventura.





Forzuto ame le sfide, Quattrocchi le scoperte, Tontolone ingenuo gregario e Puffetta, unica femminuccia del villaggio, curiosa e disobbediente per definizione. Il gruppetto di intrepidi amici, stanchi di starsene nelle casette scavate nei funghi a "puffare tutto il dì", tracciano una rotta tremolante per un fantomatico villaggio perduto e si addentrano nel folto della Foresta Segreta, imbarcandosi in un incredibile viaggio costellato di magie. Diretto da Kelly Asbury, nella sua versione originale il film presenta le voci di Demi Lovato e Joe Manganiello, mentre in Italia Cristina d'Avena presterà anche la voce a un misterioso personaggio segreto.

La D'Avena inoltre supporta la campagna Piccoli Puffi, grandi Obiettivi, lanciata congiuntamente da ONU, UNICEF e Fondazione delle Nazioni Unite a sostegno degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile stipulati dai paesi membri. La campagna culminerà il 20 marzo durante la Giornata internazionale della Felicità, con una puffosa cerimonia nel quartier generale dell'ONU a New York.