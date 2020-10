Crispin Glover uccide nel trailer di Smiley Face Killers scritto dall'autore di American Psycho

News Cinema

L'amorevole papà di Ritorno al futuro, Crispin Glover, interpreta un serial killer nel trailer di Smiley Face Killers, scritto da Bret Easton Ellis.

In America uscirà direttamente in digitale, on demand, DVD e Blu-ray l'8 dicembre il cruento slasher Lionsgate Smiley Face Killers, di cui vi mostriamo il trailer e i cui motivi di interesse sono parecchi, primo tra tutti il fatto che il film è stato scritto dall'autore di American Psycho, Bret Easton Ellis, che si è ispirato a una terribile storia vera. A dirigere il film è Tim Hunter, che il trailer pubblicizza come "uno dei registi di Breaking Bad", che si è concentrato sulla televisione (ha diretto anche alcuni episodi di I segreti di Twin Peaks) dopo alcuni buoni titoli cinematografici come I ragazzi del fiume, del 1986.

La storia si ispira al ritrovamento di una serie di ragazzi annegati tra il 1990 e il 2010 e alla teoria - mai provata - avanzata da alcuni, secondo la quale si trattava in realtà degli omicidi di una gang di serial killer sparsi in vari Stati ma uniti dal simbolo della faccina sorridente. Nel film, ovviamente, non c'è alcun dubbio e il povero Jake Graham (Ronen Rubinstein) si trova perseguitato da un misterioso incappucciato e riceve inquietanti messaggi, mentre gli studenti del college pian piano vengono ritrovati annegati.

Ecco, la figura col cappuccio, che nel trailer si intravvede appena, è interpretata da Crispin Glover, in un ruolo lontano mille miglia da quello che lo ha reso celebre ovvero il goffo ma amorevole papà di Marty McFly in Ritorno al futuro. Qua l'attore fa davvero paura. Nel cast c'è anche Mia Serafino.