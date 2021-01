Crisis: il trailer del thriller sul traffico di droga con Gary Oldman, Luke Evans e Armie Hammer

News Cinema

Un cast all star che comprende Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly e Lily Rose Depp nel trailer di Crisis, thriller di Nicholas Jarecki attorno al traffico di droga.

Un film con Gary Oldman, diciamolo, è sempre una bella notizia. E se recentemente lo abbiamo visto confinato in un letto in Mank di David Fincher, in questo Crisis, di cui condividiamo il trailer, lo ritroviamo in azione. In America il film uscirà al cinema il 26 febbraio e arriverà on demand e in digitale il 5 marzo.

Accanto a Gary Oldman c'è un team di attori top list come Armie Hammer, Luke Evans, Evangeline Lilly, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Martin Donovan e la figlia d'arte Lily-Rose Depp. Il regista di Crisis è Nicholas Jarecki, autore de La frode, che ha anche una parte nel film.

Questa la trama:

Crisis, un intenso thriller ambientato durante l'epidemia degli oppioidi, presenta tre storie incrociate che mettono in evidenza l'avidità, la violenza e la tragedia della guerra alla droga. Un trafficante di droga organizza un'operazione di contrabbando di Fentanyl in collaborazione con più cartelli, un' architetta che si sta disintossicando da una dipendenza da ossicodone cerca la verità dietro la scomparsa del figlio e un docente universitario si trova a fare i conti con inattese rivelazioni sul suo datore di lavoro, un gigante farmaceutico che sta per immettere sul mercato un nuovo antidolorifico "che non dà dipendenza".