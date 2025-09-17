Crisi del cinema: nel 2024 il 90% dei professionisti dell'audiovisivo non ha lavorato

News Cinema

Con i dati inconfutabili alla mano, è possibile constatare il crollo dell’occupazione per le troupe cinematografiche e audiovisive: da 18.426 lavoratori del 2023 ai 1.822 del 2024. Numeri che inevitabilmente si trascinano al 2025.

La Sala Stampa, presso la Camera dei Deputati di Roma, ha ospitato ieri un incontro dedicato al futuro del cinema italiano. È stata un'occasione la presentazione ufficiale della mozione e della proposta di legge del Movimento 5 Stelle a sostegno dello spettacolo e del settore cinematografico, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare questo aspetto culturale del nostro Paese. Sono intervenuti Giuseppe Conte, presidente del M5S, Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera, e Gaetano Amato, deputato e membro della Commissione Cultura. Accanto a loro, voci autorevoli del mondo del cinema e dell’audiovisivo come Michele Lo Foco del Consiglio Superiore Cinema e Audiovisivo, Raffaele Buranelli, Presidente dell'associazione RAAI (Registro Attrici e Attori Italiani), Dario Indelicato, Montatore e DIT, in rappresentanza dell’associazione Siamo ai Titoli di Coda e Daniela Giordano dell'associazione UNITA. L'incontro è visibile nel video in basso, registrato dalla Web TV della Camera dei Deputati.

Il dato sconcertante che conferma la paralisi per il settore, come da tempo lamentano diverse associazioni di lavoratori dello spettacolo riunite nel movimento Siamo ai Titoli di Coda, arriva dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). Secondo i dati occupazionali dell'ultimo triennio, tecnici e maestranze contrattualizzati dalle case cinematografiche nel 2022 sono stati 16.638. Nel 2023 questo numero è salito a 18.426, per poi crollare nel 2024 a 1.822. In sostanza, il 90% dei lavoratori impiegati nella produzione audiovisiva dal 2024 non lavorano perché semplicemente il lavoro non c'è.

Lo stallo si è generato all'inizio del 2024 con il blocco dei fondi destinati alle produzioni cinematografiche. L’impossibilità di avere certezze sulla pubblicazione dei bandi e sulle nuove regole di assegnazione ha impedito di programmare e girare produzioni, portando gran parte del settore all'inattività. Oltre ai ritardi nell'erogazioni sui finanziamenti concessi, si sono sommate ulteriori difficoltà relative alla decisione dell’allora Ministro della Cultura Sangiuliano di riformare i criteri di finanziamento. L'avvicendamento con il successore, il Ministro Giuli, non ha fatto altro che aumentare la stagnazione del problema. Dopo varie manifestazioni in strada, in diverse città d'Italia, e lettere aperte al Governo, e un dialogo costruttivo tra Ministero e associazioni di categoria, lo scorso luglio si è materializzata una speranza sottoforma di una nuova disciplina del tax credit con l’apertura a tavoli tematici da questo mese.

Quello che segue è il comunicato stampa diramato dall'IsICult (Istituto italiano per l’Industria Culturale). Sotto l'intervento di Dario Indelicato, dal profilo Instagram di Siamo ai Titoli di Coda, e più in basso l'incontro integrale dalla Web TV della Camera dei Deputati.

Nel corso del 2024, è stato impiegato 1 lavoratore su 10 delle maestranze e tecnici delle troupe cinematografiche a audiovisive rispetto al 2023, secondo dati divulgati dall’Istituto italiano per l’Industria Culturale IsICult (centro di ricerca indipendente sulle politiche culturali, le economie mediali, le dinamiche sociali).



“Si tratta di numeri oggettivi, validati dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sulla base di fonte Inps, dovrebbero mettere la parola fine ai fuochi di artificio numerici che il Governo – in particolare la Sottosegretaria delegata a cinema e audiovisivo Lucia Borgonzoni – continua a sparare, sostenendo che il settore è in buona salute, che va tutto bene, che gli studios di Cinecittà sono affollati di produzioni…”, sostiene Angelo Zaccone Teodosi, Presidente dell’IsICult.



I lavoratori dipendenti del settore cine-audiovisivo ovvero i tecnici e maestranze delle troupes sono stati 16.638 nell’anno 2022, saliti a 18.426 nel 2023 (ultimo anno prima del blocco del settore a causa della controversa “riforma Borgonzoni” della “Legge Franceschini” del 2016), e sono calati a soli 1.822 nell’anno 2024.



In sostanza, nel 2024 è stato impiegato 1 lavoratore su 10 rispetto ai dati del 2023. Il dato è riferito ai contratti dei lavoratori delle troupe, identificati con il codice del contratto collettivo nazionale “G121”, ricordando che le troupe lavorano esclusivamente con contratti di assunzione a tempo determinato parasubordinato. Il codice G121 corrisponde gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cine-audiovisiva (i firmatari del ccnl in questione sono – per la parte datoriale – Anica, Apt, Apc e – per la parte sindacale – Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil). Le aziende coinvolte in questi ccnl sono scese dalle 543 del 2023 alle 271 del 2024, con un calo del 50 %.



“Dati che evidenziano la catastrofe in atto – sostiene Angelo Zaccone Teodosi, Presidente di IsICult – denunciata da tempo dai movimenti dei lavoratori di base, da #Siamoaititolidicoda a Registro Attrici e Attori Italiani (Raai): inascoltati, anzi ignorati, dal Ministero della Cultura, allorquando dovrebbero essere evidenziati nelle prime pagine dei giornali”.



L’IsICult segnala come ben negativo sia anche un altro indicatore: dal 1° gennaio al 14 settembre 2025, i biglietti cinematografici venduti in Italia sono stati 44 milioni, con un -1,3 % rispetto al 2024, ed un -3 % rispetto al 2023. Se si confronta il dato con l’omologo periodo del 2019 (anno pre-Covid), il calo è del 22 %.



Zaccone Teodosi evidenzia altri dati ancora: nell’ultimo “weekend cinematografico” (convenzionalmente così inteso dal giovedì alla domenica), ovvero da giovedì 11 a domenica 14 settembre 2025, il totale degli incassi dei film italiani (film di nazionalità italiana, escluse le coproduzioni) è stato di poco più di 223.461 euro, a fronte del totale di 6,8 milioni di euro di “box office”, corrispondenti ad una quota di mercato del 3 % del totale (fonte Cinetel). Si tratta – nota bene – del “tre per cento” del totale (3,3 %, per la precisione) a livello di incassi, e del 4 % (3,7 %) a livello di spettatori: con soltanto 31.704 biglietti venduti su un totale di 862.169 Con ben 60 film italiani in circolazione, sul totale di 222 titoli. Di fatto, il 27 % dei film in circolazione nelle sale è “made in Italy”, ma complessivamente attraggono il 3 o 4 % del totale degli spettatori. “Un dato inquietante – sostiene il Presidente di IsICult – così come è sconfortante il dato relativo agli incassi del mese di agosto 2025: -30 % rispetto agli incassi dell’anno 2024, -46 % rispetto all’anno 2023. E -45 % rispetto all’anno 2019 (pre-Covid). Con buona pace della tanto decantata campagna promozionale Cinema Revolution”.



Zaccone Teodosi lamenta come non esista ancora un “sistema informativo” completo ed aggiornato che possa consentire di mettere in atto politiche culturali in grado di affrontare la crisi in atto: “il cinema italiano ha bisogno di dati reali e strategie serie, non di dati taroccati, slogan pompati e cieco ottimismo”, conclude.