Criminali come noi: una clip in esclusiva della commedia argentina con Ricardo Darín

Un gruppo di investitori pieni di buona fede cerca di riprendersi i propri soldi di cui si è impossessato un cinico finanziere approfittando di una crisi economica.

Saranno anche poveracci, magari, ma come non provare simpatia per la variegata banda protagonista di Criminali come noi (al cinema dal 20 febbraio), commedia agrodolce che viene dall’Argentina, con la star locale Ricardo Darín, questa volta insieme al figlio Chino. La regia è di Sebastián Borensztein.

Siamo nella provincia argentina, proprio nel momento in cui la grave crisi economica del 2001 mise in ginocchio tanta gente comune, con i loro piccoli risparmi di una vita, proprio come i coraggiosi al centro della storia, che volevano investire in un silos abbandonato da anni, creando una cooperativa che potesse dare nuovo slancio e occupazione al loro paese, ormai abbandonato da tanti abitanti in cerca di fortuna altrove. Non fosse che ci sono gli arroganti, i criminali seriali, quelli che truffarono tanta gente, proprio come i nostri “eroi”.