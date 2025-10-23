TGCom24
News Cinema

Crime 101 - La strada del crimine: il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo

4

Smessi i panni di Thor e di Hulk, i due attori sono faccia a faccia nei panni di un ladro e di un poliziotto in questo thriller il cui cast è completato da nomi come quelli di Barry Keoghan, Halle Berry e Nick Nolte. Ecco trailer e trama di Crime 101 - La strada del crimine, al cinema dal 12 febbraio 2026.

Crime 101 - La strada del crimine: il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo

Hanno recitato assieme nella saga degli Avengers, interpretando rispettivamente Thor e Hulk. Ora Chris Hemsworth e Mark Ruffalo sono di nuovo assieme nel cast di un film che non ha nulla del cinecomic: si intitola Crime 101 - La Strada del Crimine, e racconta la storia di un ladro apparentemente imprendibile e del poliziotto che invece lo vuole acciuffare.
Crime 101 è basato su una novella omonima di Don Winslow che è stata adattata dal regista Bart Layton assieme a Peter Straughan; nel cast, assieme ai due protagonisti, comprimari di gran lusso come Barry Keoghan, Halle Berry, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e il grande Nick Nolte.
Il film arriverà nei cinema italiani dal 12 febbraio 2026 distribuito da Eagle Pictures, e qui di seguito trovate trama, trailer e poster italiani ufficiali.

L’avvincente ed elegante thriller Crime 101 - La Strada del Crimine racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi. Davis sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera — quello che spera possa essere l’ultimo — quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon (Halle Berry), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman (Barry Keoghan), un rivale dai metodi molto più pericolosi. Con l’avvicinarsi del furto multimilionario, l’inarrestabile tenente Lubesnik (Mark Ruffalo) si avvicina alla verità, facendo crescere la tensione e rendendo sempre più sottile il confine tra cacciatore e preda. Ognuno dei protagonisti dovrà confrontarsi con il prezzo delle proprie scelte — e con la consapevolezza di essere ormai oltre il punto di non ritorno.


