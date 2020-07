News Cinema

Inizierà il suo viaggio sugli schermi italiani dalle arene, a partire dal 6 agosto (partenza a Milano il 6, 7 e 8 nelle arene Triennale, Incoronata e Palazzo Reale), per poi arrivare anche nelle sale dal 27 dello stesso mese. Pariamo di Crescendo - #makemusicnotwar, il film diretto da Dror Zahavi e liberamente ispirato alla storia della West-Eastern Divan Orchestra creata da Daniel Barenboim e Edward Said e composta da giovani musicisti israeliani e palistinesi.

Distribuito in Italia da Satine Film, Crescendo - #makemusicnotwar è un inno al potere della musica e alla sua capacità di creare ponti anche dove ogni comunicazione tra le parti sembra impossibile, in un “crescendo” di emozioni e tensioni fino all’ultimo fotogramma.

Nel cast c'è Peter Simonischek (Migliore Attore European Film Award per Vi presento Toni Erdmann), affiancato da un gruppo di talentuosi giovani attori, tra cui Mehdi Meskar, diventato un idolo tra i giovanissimi per la serie Skam Italia.

Crescendo - #makemusicnotwar: il trailer ufficiale del film

La sinossi di Crescendo - #makemusicnotwar

Quando ad Eduard Sporck, direttore e musicista di fama mondiale, viene proposto di costituire, per un unico concerto, un’orchestra composta da giovani palestinesi e israeliani, inizia per lui una sfida che va oltre il raggiungimento della perfezione artistica. Divisi da un odio insanabile, cresciuti in un clima di guerra e aggressività, i musicisti non riescono a fare squadra tra loro e i due violinisti, la fiera palestinese Layla e il vanitoso israeliano Ron, guidano idealmente le due fazioni ostili, mettendo in luce il conflitto che li separa. Grazie alla tenacia di Sporck e al potere aggregante della musica, quella che sembra essere una missione senza speranza lascia però gradualmente spazio all’illusione che, comprensione reciproca, amicizia e forse anche amore tra le due parti possano essere un giorno possibili.