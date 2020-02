News Cinema

Si tratta di Zach Baylin, autore del copione del prossimo King Richard con Will Smith.

Buone, anzi buonissime notizie per i fan della saga di Creed prodotta dalla MGM. Il terzo capitolo delle vicende pugilistiche di Adonis/Michael B. Jordan sarà scritto da Zach Baylin. La notizia è molto interessante in quanto si tratta dello sceneggiatore di uno dei film più attesi dei prossimi mesi, e cioè King Richard. Il biopic dedicato al padre di Serena e Venus Williams vedrà Will Smith come protagonista. Questo progetto sarà diretto da Reinaldo Marcus Green, autore due anni fa dell’intenso Monsters and Men con John David Washington.

Ancora non si sa chi dirigerà Creed III. Per il primo, uscito nel 2015, si è seduto dietro la macchina da presa Ryan Coogler, fido collaboratore di Michael B. Jordan – insieme hanno realizzato anche Prossima fermata: Fruitvale Station e Black Panther – mentre Creed II del 2018 è stato diretto da Steven Caple Jr. Dai precedenti episodi torneranno quasi sicuramente Tessa Thompson, Phylicia Rashad e ovviamente anche Sylvester Stallone nel ruolo di Rocky Balboa. Ricordiamo che il primo Creed ha fruttato all’icona del cinema pugilistico la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista e un Golden Globe nella stessa categoria.

Il futuro di Michael B. Jordan è dunque sempre più pieno di impegni. Ha finito di girare Without Remorse diretto dall’italiano Stefano Sollima, si appresta a realizzare A Journal for Jordan sotto la guida di Denzel Washington (che sarà anche co-protagonista nel ruolo di suo padre) e infine si recherà sul set del nuovo film di David O.Russell, dove reciterà a fianco di Christian Bale. Visti i numerosi progetti dell’attore, le riprese di Creed III potrebbero non essere imminenti.