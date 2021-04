Creed III: Michael B. Jordan spiega l'assenza di Stallone/Rocky nel film

News Cinema

Michael B. Jordan, regista e protagonista di Creed III, rivela la ragione per cui il personaggio di Rocky Balboa non parteciperà al nuovo capitolo della saga in uscita nel novembre del 2022.

I fan di Sylvester Stallone ancora non si son ripresi dalla notizia che il personaggio di Rocky Balboa non sarà in Creed III. Michael B. Jordan lo sa benissimo e quindi si è sentito in dovere di fare un po’ di chiarezza, in sostanza di spiegare perché il mitico personaggio interpretato da Sly in Creed, Creed II e nella saga di Rocky non apparirà.

In un'intervista rilasciata al sito IGN dedicata al film del nostro Stefano Sollima Senza Rimorso (di cui Michael B. Jordan è protagonista), l'attore ha dichiarato: "Credo che Sly abbia fatto sapere che non sarebbe tornato in questo film, ma penso che la sua essenza e il suo spirito… ci sarà sempre una piccola parte di Rocky con Adonis. Ma questo è il franchise di Creed e volevamo davvero concentrarci su questa storia e che il mondo in cui si muove il personaggio avesse un'evoluzione. Per cui resteranno sempre il rispetto e una tonnellata d'amore per ciò che (Sly) ha costruito, ma vogliamo veramente andare a avanti con Adonis parlando anche della famiglia che ha creato. Quindi, spero ardentemente che possiate apprezzare ciò a cui sto pensando… e quello che stiamo cucinando. Credo che sarà speciale".

Le parole di Michael B. Jordan hanno perfettamente senso. Certo sarà strano non vedere Sylvester Stallone nel nuovo capitolo di una serie che è comunque uno spin-off dei vari Rocky, ma siamo certi che il film troverà comunque il modo di rendergli omaggio. Il personaggio di Rocky comunque non finirà nel dimenticatoio, perché il buon Sylvester è al lavoro su una serie prequel della saga di Rocky composta di 10 episodi. Il problema è che, ovviamente, a interpretare il pugile italo americano di Filadelfia sarà un altro attore.

Leggi anche Sylvester Stallone scrive la serie prequel di Rocky, i suoi fan: "Bella idea, ma tu sei insostituibile"

Creed III, come sappiamo, segna l'esordio dietro alla macchina da presa di Michael B. Jordan e arriverà nelle sale il 24 novembre del 2022. Nel cast, accanto allo stesso Jordan nei panni di Adonis Creed, ci saranno Tessa Thompson e Phylicia Rashad nei ruoli di Bianca Taylor e Mary Anne Creed. La sceneggiatura è di Ryan Coogler, regista di Creed.