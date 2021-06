Creed III: la nemesi di Adonis Creed sarà Jonathan Majors

News Cinema

Trovato, o quasi, l'attore che interpreterà l'avversario di Adonis Creed nel film di e con Michael B. Jordan Creed III. Si tratta di Jonathan Majors di Lovecraft Country.

Adonis Creed ha finalmente trovato la sua nemesi, o meglio colui che interpreterà, con buona probabilità, il suo avversario in Creed III. Si tratta di Jonathan Majors, meglio conosciuto come l'Atticus "Tic" Freeman di Lovecraft Country, la serie soprannaturale prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams. Sembra che l'attore sia ancora in trattative per il ruolo, e Deadline scrive che dovrebbe dividersi fra il film diretto e interpretato da Michael B. Jordan e la seconda stagione proprio di Lovecraft Country, che però HBO non ha ancora confermato.

In ogni modo, nel futuro di Majors c’è sicuramente Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dove sarà Kang il Conquistatore. Di recente, invece, lo abbiamo visto in Da 5 Bloods.

Non sappiamo chi sarà il temibile pugile che Jonathan Majors andrà a interpretare in Creed III, che lascerà spazio anche alla vita privata di un Adonis Creed che troveremo più abile e sicuro sul ring, tanto da non avere bisogno del suo mentore Rocky Balboa. Infatti nel film non vedremo Sylvester Stallone. Accanto a Jordan, ritroveremo invece Tessa Thompson (Bianca) e Phylicia Rashad (Mary Anne Creed).

La sceneggiatura del terzo capitolo della saga con protagonista il figlio di Apollo Creed è di Zach Baylin e Keenan Coogler. Quest'ultimo è il fratello di Ryan Coogler, che ha diretto Creed. Il film arriverà nelle sale USA, e magari anche nelle nostre, il 24 novembre del 2022.