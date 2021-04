Creed III, ci sarà anche Sylvester Stallone, il Rocky originale?

News Cinema

I fan di Rocky hanno chiesto direttamente a Sylvester Stallone se sarà nel cast di Creed 3, il nuovo film diretto e interpretato da Michael B. Jordan.

Creed III è stato confermato in arrivo per il novembre 2022, e questa volta Michael B. Jordan, oltre a interpretare il film, ne sarà anche il regista: col passaggio del testimone tra Adonis Creed e Rocky Balboa ormai completato, ci sarà spazio per il Rocky originale alias Sylvester Stallone nel terzo capitolo di questo "spin-off" ormai divenuto saga a sè stante? Quando un fan su Instagram ha richiesto a Sly una conferma o una smentita sul suo impegno, Stallone è stato purtroppo fin troppo chiaro: "Sarà realizzato ma io non ci sarò"

Un brutto colpo per gli appassionati, seppur prevedibile considerando il modo in cui terminava il secondo atto, però questo non significa che Stallone abbia smesso di lavorare sulla sua creazione più amata e più vicina al suo cuore.



Creed II: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Rocky Balboa, il futuro del personaggio di Sylvester Stallone

Pochi giorni fa Sylvester Stallone ha confermato infatti di essere al lavoro su una serie prequel in 10 episodi dedicata a Rocky Balboa, Adriana e Paulie, anche se la prospettiva di vedere un altro attore nei panni che furono suoi sembra aver deluso i fan più di quanto preoccupi lui, molto aperto a lasciare spazio ai giovani (come d'altronde ha già dimostrato proprio con Creed). Allo stesso tempo tuttavia Sly nel 2019 non aveva escluso un Rocky 7, una storia particolare in cui Balboa diventava amico di un immigrato centroamericano, bloccato in America dopo essere venuto a trovare sua sorella. In materia di eventi sicuri, in tempi di edizioni estese sullo stile dello Zack Snyder's Justice League, ci possiamo preparare alla sicuramente monumentale Director's Cut di Rocky IV, che l'anno scorso ha celebrato i suoi primi 35 anni e alla quale Stallone appena il mese scorso stava apportando gli ultimi ritocchi. Basterà tutto questo a consolare i fan dell'assenza di Balboa da Creed III? Leggi anche Rocky IV, il robot potrebbe rimanere fuori dalla Director's Cut, ma perché era nel film?