Creed III: annunciata la data d'uscita e confermata la regia di Michael B. Jordan

News Cinema

Tutto è pronto per Creed III, terzo capitolo della saga spinoff dei film di Rocky. La MGM conferma che dietro alla macchina da presa ci sarà Michael B. Jordan e fa sapere quando il film arriverà nelle sale.

Torniamo a parlare di Creed III per darvi innanzitutto la conferma che il regista sarà Michael B. Jordan. Ma come? - commenterete voi - ma non era già confermato dalla fine di dicembre? Evidentemente no, quindi adesso non ci sono più dubbi: l'attore dirigerà se stesso nei panni del pugile Adonis Creed. L'altra notizia, forse più importante, è che il film arriverà nelle sale americane il giorno del Thanksgiving del 2022, quindi giovedì 24 novembre. A informare noi e il resto del mondo è la MGM e sappiamo anche che la sceneggiatura è opera di Ryan Coogler, che è stato il regista di Creed, e di Zack Baylin, autore del copione di King Richard, il film in cui Will Smith è il tennista Richard Williams. Coogler sarà anche produttore.

Per quanto riguarda il cast di Creed III, ci saranno Tessa Thompson e Phylicia Rashad, che riprenderanno i ruoli di Bianca Taylor e Mary Anne Creed. Niente si sa, invece, dell'eventuale ritorno di Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa, il che, francamente, ci disorienta un po’.

Creed III segna l'esordio registico di Michael B. Jordan, che nel frattempo è diventato l'uomo più sexy del mondo secondo People. L'attore è felicissimo di questo suo nuovo mestiere, a proposito del quale ha dichiarato: "Fare il regista è sempre stato un mio desiderio, ma doveva arrivare il momento giusto. Creed III segna il momento giusto - un momento della mia vita in cui sono diventato più autoconsapevole, in cui ho ben presente il mio percorso, sono cresciuto a livello personale e professionale e ho imparato dai grandi: Ryan Coogler, più di recente Denzel Washington e altri importanti registi che rispetto".

Come ci faceva notare tempo fa in nostro Domenico Misciagna in un articolo sull'argomento, passando dietro alla macchina da presa Michael B. Jordan sta forse seguendo le orme proprio di Stallone, che ha scritto la serie di Rocky e ha diretto quattro film su sei. Uscito nel 2015, Creed ha incassato in tutto il mondo oltre 173,5 milioni di dollari. Creed II, che portava la firma di Seven Caple Jr., è arrivato a oltre 214.