Creed II: sono iniziate le riprese a Philadelphia

Sono iniziate a Philadelphia le riprese di Creed II, sequel del fortunatissimo spin-off del franchise di Rocky che vede protagonista Michael B. Jordan e come spalla di lusso proprio Sylvester Stallone ancora una volta nei panni del mitico pugile italoamericano.

Se il primo Creed era stato diretto da Ryan Coogler, adesso tocca a Steven Caple Jr., che due anni fa si è fatto notare con l'indipendente The Land. In un primo momento sembrava che dietro la macchina da presa del secondo episodio dovesse sedere proprio Stallone, che ha diretto diversi episodi della saga di Rocky a partire dal secondo. Lo stesso Coogler lavorerà la progeto come produttore esecutivo per la MGM. Uscito nel 2015, Creed aveva superato senza problemi i 100 milioni di dollari d'incasso negli Stati Uniti e aveva regalato a Stallone il Golden Globe come miglior attore non protagonista e la candidatura all'Oscar nella stessa categoria.

Oltre a Jordan e Stallone anche Tessa Thompson tornerà nei panni di Bianca, l'oggetto delle attenzioni amorose del protagonista Adonis. Da Rocky IV invece sbuca fuori Dolph Lundgren che riprende il ruolo di Ivan Drago, rivale oltrecortina di di Rocky Balboa che sul ring uccise proprio Apollo Creed, padre di Adonis. Il pugile Florian “The Big Nasty” Munteanu interpreterà Viktor, figlio di Ivan. Creed II arriverà nelle sale americane il 21 novembre 2018, con la MGM che lo distribuirà nel mercato interno e la Warner in quello internazionale.