Creed II: Il nuovo trailer ufficiale italiano del film con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone

Doveva arrivare sui nostri schermi il 29 novembre prossimo, sembra invece che dovremo aspettare un paio di mesi in più per vedere Creed II, il sequel del film di successo diretto nel 2015 da Ryan Coogler (sostituito da Steven Caple Jr. in questo secondo capitolo) con protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, la cui uscita nei cinema italiani è ora fissata al 24 gennaio 2019. Per consolarci possiamo guardare il nuovo trailer in italiano appena arrivato online:



Creed II: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Questa è la trama ufficiale del film:

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.