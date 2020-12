Creed 3, Michael B. Jordan dirige se stesso, l'ironia di Tessa Thompson

News Cinema

Sarà Michael B. Jordan, alias Adonis Creed, a dirigere se stesso in Creed 3, ancora al fianco di Tessa Thompson, che ha confermato la decisione.

Sembra proprio che ormai sia ufficiale: dopo le voci dei mesi scorsi, Michael B. Jordan si avvia a dirigere se stesso in Creed 3. Lo conferma la coprotagonista Tessa Thompson, la Bianca della saga, che in un'intervista con MTV News ha commentato, riferendosi al suo partner sullo schermo: "Dirigerà lui il prossimo Creed. Immagino che per me sarà una battaglia, quando interagirà con me come regista. Gli dovrò dire di essere un po' meno sexy!" Tessa prende in giro Jordan, che è stato da poco nominato dalla rivista People l' "uomo più sexy del mondo" nel 2020.

Creed III, Michael B. Jordan sulle orme vere di Sylvester Stallone