Creed 3 forse ha trovato un regista, il suo nome è una sorpresa

Il regista di Creed 3 con Michael B. Jordan potrebbe essere una sorpresa: dopo Ryan Coogler e Steven Caple Jr., ci attende... no, non si tratta di Sylvester Stallone.

Vi ricordate quando, dopo il successo di Creed, si pensò che Creed II sarebbe stato diretto da Sylvester Stallone, che poi invece cambiò idea? Ora c'è una nuova voce che riguarda Creed 3, perché sembrerebbe papabile come regista del film... proprio Michael B. Jordan, il suo protagonista, che peraltro è stato coproducer del secondo capitolo, interpretato da lui stesso con Sylvester Stallone alias Rocky Balboa e Dolph Lundgren - Ivan Drago. Proviamo a inquadrare la possibilità nella storia del franchise di Rocky.

Creed 3: Michael B. Jordan potrebbe dirigerlo e interpretarlo

Da dove arriva l'idea che Creed 3 possa avere la regia dello stesso Michael B. Jordan? La saga di Rocky è sempre stata improntata su una forte autorialità: Sylvester Stallone ne ha scritto tutti i copioni, dirigendo e producendo anche tutti i lungometraggi, con l'eccezione del primo e del quinto Rocky, affidati alla regia del compianto John G. Avildsen, l'autore di Karate Kid. Il ciclo di Creed è cominciato nel 2015 in modo un po' diverso, perché Ryan Coogler, futuro regista di Black Panther, aveva anche scritto il primo film, coinvolgendo esternamente uno Stallone all'epoca riluttante (ma poi Golden Globe come migliore non protagonista). Sly ci aveva di nuovo preso gusto, collaborando alla sceneggiatura del sequel Creed II (2018), accarezzando persino un ritorno alla regia, prima di passarla a Steven Caple Jr.

In queste piccole fluttuazioni, Michael B. Jordan è rimasto una delle colonne della nuova saga spin-off, quindi non stupisce il rumor di Deadline che vedrebbe Creed 3 (in corso di scrittura ad opera di Zach Baylin) come il suo debutto dietro alla macchina da presa.

Già prima di questa voce, il veterano produttore Irwin Winkler aveva detto:

Ho promesso a Michael B. Jordan che avrebbe avuto la sua chance di dirigere Creed III. L'anno scorso in una conversazione con la nostra star di Creed, Michael B. Jordan, gli ho offerto la possibilità non solo di recitare in Creed 3, ma anche di dirigerlo.