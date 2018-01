Creed 2: Florence "Big Nasty" Munteau sarà il figlio di Ivan Drago

Creed 2: dov’eravamo rimasti? Eravamo rimasti che nel sequel dello spin off dei film di Rocky ci sarebbe stato un gustoso scontro fra il giovane protagonista Adonis Creed (Michael B. Jordan)e il figlio di Ivan Dago, che avrebbe "replicato" la scazzottata sul ring fra Ivan Drago e Apollo Creed terminata, in Rocky 4, con la morte di quest'ultimo.

Ora, che anche il nuovo match si concluda in maniera tanto tragica è poco probabile, ma le aspettative del pubblico sono alte, e la trepidazione è grande.

La novità del giorno è che è stato trovato l'attore che interpreterà Drago Junior (chiamiamolo così perché non ha ancora un nome ufficiale), che è un omaccione che sa poco di recitazione ma molto di pugni. Si tratta di Florence "Big Nasty" Munteau, pugile professionista di 27 anni di origini rumene che ogni tanto smette i guantoni per fare il modello.

La notizia, che arriva da The Tracking Board, è stata confermata da Sylvester Stallone via Instagram, e per chi non è convinto che Sly e i suoi abbiano fatto la scelta giusta ecco che arriva un video, da cui si intuisce la grinta di un boxeur che sembra avere la forza e l'aggressività di una belva feroce.

Come aveva confermato Stallone in agosto (sempre via Instagram), in Creed 2 ci sarà papà Drago, che sarà nuovamente interpretato da Dolph Lundgren. Naturalmente Rocky Balboa lo fronteggerà, anche se non sappiamo quando e in che termini. il film, insomma, sarà incentrato, almeno in parte, su una doppia rivalità e magari uno dei due russi arriverà a ripetere la celeberrima battuta "Ti spiezzo in due".

Ricordiamo che Creed, sempre diretto da Ryan Coogler, aveva registrato, nel 2015, un incasso mondiale di 173 milioni di dollari. Il seguito arriverà nelle sale americane il prossimo 21 novembre.