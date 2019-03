Crazy Stupid Love, The Lego Movie, Legend: il weekend con SimulWatch

Continua la programmazione di visioni condivise che vi propone Coming Soon per sfruttare al meglio la app SimulWatch, che oltre a fungere da motore di ricerca di film all'interno delle principali piattaforme streaming, vi offre una innovativa funzione attraverso la quale organizzare la visione di un film per una certa data a una certa ora e di poter commentare in diretta il film, senza uscire dalla app, con i vostri amici o parenti, e con tutte le persone cui avrete deciso di inviare la possibilità di partecipare a questa visione condivisa.

Per questo fine settimana con SimulWatch, ecco i nostro consigli.

Il 1° marzo, venerdì sera, alle 21, spazio al sentimento e alle risate con Crazy, Stupid, Love, la commedia romantica diretta nel 2011 da Glenn Ficarra e John Requa con protagonisti un fascinosissimo Ryan Gosling, una seducente e irrestibile Emma Stone e un esilarante Steve Carell.

Nei cinema è appena uscito The Lego Movie 2, e se ancora non l'avete visto, o se avete voglia di rivederlo, l'appuntamento è sabato 2 marzo alle 16 con The Lego Movie, il primo film che ha portato sul grande schermo il magico mondo dei mattoncini danesi.

E per godersi una domenica in famiglia, la domenica del 3 marzo, ecco che alle 18 ci si può ritrovare tutti su SimulWatch per vedere assieme Legend, l'avvincente e sottovalutato fantasy diretto nel 1985 da Ridley Scott e interpretato da un giovanissimo Tom Cruise subito prima di far decollare la sua stella con gli F-14 di Top Gun, diretto dal fratello di Ridley, Tony Scott.

SimulWatch è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store: cosa aspettate a installarla?