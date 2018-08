Crazy Rich avrà un sequel: China Rich Girlfriend

La Warner Bros. si sta muovendo in fretta per realizzare il sequel di Crazy & Rich, visto che il nei primi cinque giorni di programmazione negli Stati Uniti la commedia romantica ha incassato ben 35 milioni di dollari, a fronte di un costo di produzione di soli 30. Tutto il team di creativi ha già accettato di tornare a lavorare al secondo capitolo, compreso il regista John M. Chu. In realtà il cineasta ha già in programma un altro film per la Major, In The Heights: si tratta di un musical che vedrà protagonista Lil-Manuel Miranda e uscirà in sala nell'estate del 2020.

Come noto Crazy Rich Asians (questo il titolo originale del film) è l'adattamento cinematografico del best-seller di Kevin Kwan, il quale ha scritto il secondo capitolo nel 2015, China Rich Girlfriend. Sarà questa dunque il testo la base per la sceneggiatura del sequel. La Warner ha ovviamente i diritti di opzione anche per il libro che chiude la trilogia, Rich People Problems, pubblicato nel 2017.

Interpretato da Constance Wu e Michelle Yeoh, Crazy Rich Asians contiene già una piccola scena che in qualche modo anticipa un eventuale sequel: è stata piazzata al termine dei titoli di coda, quindi rimanete in sala fino alla fine per capire di cosa parlerà il prossimo film!