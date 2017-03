Crazy Night - Festa col morto: il trailer italiano della commedia con Scarlett Johansson

Arriverà nei cinema italiani il 22 giugno prossimo Crazy Night - Festa col morto, commedia realizzata dagli autori della serie Broad City con protagoniste Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell e Zoe Kravitz nei panni di cinque amiche dai tempi del college che si ritrovano dopo 10 anni per un weekend scatenato a Miami. I loro momenti di follia prendono una piega tragica quando per errore uccidono uno spogliarellista. Cercando con frenesia di capire cosa sia meglio fare, la loro notte assume contorni inaspettatamente ironici, finendo per unirle ancora di più nel momento di maggiore bisogno. Del film, che vede tra i suoi interpreti anche Paul W. Downs e Demi Moore, vi mostriamo oggi il trailer in italiano: