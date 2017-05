Crazy Night - Festa col morto: il nuovo trailer della commedia con Scarlett Johnasson

Di Crazy Nigh - Festa col morto vi avevamo mostrato tempo fa il trailer red band, scorretto, divertente e alquanto promettente. Arrivano invece oggi delle nuove immagini promozionali che lasciano sì spazio alle risate e alla baldoria, ma che sono anche un inno all'amicizia e alla solidarietà femminile.

C'è grande aspettativa per questa commedia già considerata la versione al femminile di Una notte da Leoni e che dimostra certamente che anche il gentil sesso sa essere buffo comportandosi male.

La trama di Crazy Night la conosciamo: cinque ex compagne di college decidono di trascorrere un week end di pazzo divertimento a Miami per celebrare l'addio al nubilato di una di loro (Scarlett Johansson). I festeggiamenti si trasformeranno improvvisamente in tragedia quando uno spogliarellista, chiamato per rendere il loro soggiorno in Florida alquanto piccante, morirà accidentalmente a causa di una delle girls. Accanto alla Johansson nel cast ci sono Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell e Zoe Kravitz, e la regia è di Lucia Aniello. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 22 giugno.