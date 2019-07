Crawl - Intrappolati: un gioco cotto e "mangiato" per fuggire dagli alligatori

News Cinema

Un passatempo ispirato al film di Alexandra Aja, nelle sale da Ferragosto.

Quante volte al giorno controllate Facebook? Instagram? Whatsapp? Avete qui sotto l'occasione per aprire quelle app una volta di meno. Quando sopraggiungerà l'irresistibile impulso di prendere in mano lo smartphone, potrete decidere di concedervi un innocuo passatempo come quello di fuggire dagli alligatori. Per accompagnare l'uscita in sala il 15 agosto di Crawl - Intrappolati distribuito da 20th Century Fox, Paramount Pictures che ha prodotto il film ha creato un giochino semplice semplice che potrà intrattenervi il giusto. È sufficiente cliccare su "gioca ora" e sarete pronti a... scappare!