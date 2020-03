Crawl - Intrappolati: il film da vedere e commentare insieme martedì 31 marzo con SimulWatch

News Cinema

Un uragano in Florida. Un padre e una figlia bloccati in un seminterrato. L'acqua che sale e gli alligatori che arrivano. Appuntamento su SimulWatch martedì 31 marzo alle ore 21.

La visione condivisa di martedì 31 marzo organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Crawl - Intrappolati, un teso e avvincente thriller horror che racconta di un padre e una figlia bloccati nel seminterrato di casa loro in Florida mentre fuori infuria un uragano, le acque si alzano, e gli alligatori invadono le strase

L'appuntamento per vedere tutti insieme Crawl - Intrappolati e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi martedì 31 marzo alle ore 21.

Gli sceneggiatori di Crawl sono i fratelli Shawn e Michael Rasmussen, autori tra le altre cose del copione di The Ward di John Carpenter. Alla regia c'è invece uno specialista dell'horror come il francese Alexandre Aja, che con le creature acquatiche affamate di carne umana aveva già avuto a che fare nel divertentissimo Piranha 3D, e il grande Sam Raimi produce attraverso la sua Ghost House Pictures.

Il risultato è quello di un godibilissimo mix tra il b-movie (siamo nel sottogenere degli horror con animai assassini) e toni più seri legati ai risvolti familiari, con un rapporto tra padre e figlia che viene raccontato con intelligenza, anche nell'inversione dei ruoli tradizionali.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

