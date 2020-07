Crash, Dead Man, e molto altro ancora: Movies Inspired riporta al cinema i cult movies in versione restaurata

News Cinema

Dal 16 luglio, con film di Cronenberg, Corbijn, Jarmusch, Godard e Jarman, Movies Inspired dà il via alla sua operazione di restituzione di grandi classici alle sale cinematografiche e al pubblico.

Dal 16 luglio Movies Inspired darà il via a un'operazione grazie alla quale saranno a a disposizione delle sale cinematografiche italiane una serie di titoli cult in versione restaurata, film amatissimi che sono entrati a far parte della storia del cinema recente.

Si parte con quattri titoli di grande impatto: Crash di David Cronenberg; Dead Man di Jim Jarmusch; Control di Anton Corbijn; Caravaggio di Derek Jarman.

Dal 30 luglio saranno invece disponibile altre tre titoli di Jim Jarmusch (Taxisti di notte, Permanent Vacation e Mistery Train) e uno di Jean-Luc Godard, Passion, interpretato da Isabelle Huppert, Hanna Scygulla, Michel Piccoli.

“Abbiamo sempre creduto nella centralità della sala cinematografica per il successo dei nostri film di qualità. In questo periodo complesso per tutto il sistema che ruota attorno al cinema, lanciamo un progetto di rilancio distribuendo dodici prime visioni a partire da luglio e dieci film restaurati a disposizione dei cinema che decideranno di riaprire e delle arene di tutta Italia”, ha dichiarato Stefano Jacono, CEO e Founder di Movies Inspired.

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it