Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy: il trailer del documentario Netflix sulla devastante droga

News Cinema

Il trailer di Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy, nuovo film per Netflix di Stanley Nelson, documentarista noto per i suoi lavori sulla storia dell'America nera.

Stanley Nelson è un regista premio Emmy, che indaga coi suoi film sulla storia americana non raccontata o spesso travisata, quella della comunità di colore e delle minoranze. Autore di documentari sulle Pantere Nere e sul movimento per i diritti civili, affronta adesso un altro tema doloroso in Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy, che andrà in streaming su Netflix in America (e speriamo anche da noi) il prossimo 11 gennaio e di cui vi mostriamo il trailer.

Il soggetto, come è chiaro fin dal titolo, è la diffusione nelle comunità di colore del crack, una droga potentissima e devastante a buon mercato (raccontata anche nei primi film di Spike Lee), che negli anni Ottanta fece strage nelle comunità più svantaggiate, accanto all'ipocrita condanna del governo americano, disposto a chiudere un occhio sul traffico di droga in cambio del via libera all'intervento armato contro i possibili regimi comunisti in America Latina. Stanley Nelson - che viveva a New York nell'epoca del crack - ha dichiarato in proposito:

"Il crack trasformò la città e tutto il Paese, lasciando dietro solo devastazione, specialmente nelle comunità nere e latino americane. Ho voluto fare questo film perché sono convinto che l'impatto dell'era del crack non sia stato analizzato a fondo". Questa invece la sinossi di Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy:

All'inizio degli anni Ottanta, l'epidemia di crack investì le città americane come uno tsunami, distruggendo tutto al suo passaggio. Decenni dopo, gli effetti distruttivi sulla vita delle persone, delle famiglie e delle comunità si avvertono ancora profondamente. Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy analizza non solo la devastazione personale causata dalla droga, ma anche le ambigue origini della crisi e la conseguente e perdurante marginalizzazione delle persone di colore intrappolate nel sistema carcerario americano e nel sistema sanitario.