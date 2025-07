Coyote vs Acme salvato dall'oblio: annunciata la data di uscita mondiale!

News Cinema

Dopo le proteste e gli accorati appelli degli attori e dei fan, Coyote vs Acme, acquistato dalla Ketchup Entertainment, uscirà al cinema il 28 agosto 2026. L'annuncio è stato fatto da Will Forte al Comic-Con di San Diego.

Attorno al film Warner Coyote vs Acme, che riportava sul grande schermo la leggendaria creatura animata dello Studio, si era creato un vero e proprio caso. Il film a lungo era stato cancellato, messo da parte, tra le proteste dei protagonisti, del regista e dei fan, senza alcuna prospettiva di vedere la luce. La vicenda potete rileggerla qua sotto nell'articolo del nostro Domenico Misciagna, che illustrava la notizia che la situazione stava per sbloccarsi e il film sarebbe uscito al cinema. Bene, ora, al Comic-Con di San Diego, in pieno svolgimento, è stata annunciata ufficialmente la data di uscita mondiale di Coyote vs Acme, che arriverà al cinema qualcosa come tre anni dopo la sua realizzazione, il 28 agosto 2026.

Coyote vs Acme: l'atteso annuncio dell'uscita

Il moderatore dell'incontro al Comic-Con, Paul Scheer, ha commentato scherzosamente l'annuncio: "Questo film non avrebbe dovuto uscire. Ho saputo che la Warner Bros. non avrebbe mai fatto uscire il film, ma non ho mai sentito parlare della Warner. Questa è davvero una decisione della Acme, e lo dico per motivi legali". Ad annunciare al pubblico la data d'uscita del 28 agosto 2026 è stato appunto uno dei protagonisti umani, Will Forte. Mesi fa la Ketchup Entertainment ha acquistato i diritti mondiali del film, che è un mix di live action e animazione, per una cifra non ufficiale di 50 miiioni di dollari (se è così, pensiamo che abbiano fatto un affare). Diretto da Dave Green, Coyote vs Acme vede il celeberrimo Wyle E. Coyote (è questo il suo nome, spesso storpiato da noi) fare causa alla altrettanto famosa Acme Corporation per tutti i prodotti difettosi e dalle disastrose conseguenze che ha acquistato per catturare l'inafferrabile Road Runner (Bip Bip in Italia). Oltre a Will Forte e John Cena nel film ci sono anche Lana Condor e Tone Bell. Dunque il 28 agosto 2026 è una data da fissare sul calendario per tutti gli appassionati di questi magnifici personaggi creati nel 1949 da Chuck Jones e Michael Maltese, protagonisti di innumerevoli, spassosi cortometraggi. Personalmente, saremo in prima fila.