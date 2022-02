Coyote vs. Acme: John Cena avvocato contro Wile Coyote nel film Warner Bros

News Cinema

John Cena sarà l'avvocato della ditta Acme, trascinata in tribunale da Wile Coyote, stanco degli apparecchi ordinati per posta che non funzionano mai. Davide contro Golia nel film Coyote vs. Acme.

Proprio quando sappiamo che John Cena ritornerà nella seconda stagione di Peacemaker, è stata annunciata la partecipazione dell'attore a un progetto ancora più umoristico: il film a tecnica mista Coyote vs. Acme, che ha per protagonista Wile Coyote (Willy il Coyote per gli amici italiani), coprodotto peraltro per la Warner Bros. proprio da James Gunn, curatore di Peacemaker e regista dell'ultimo The Suicide Squad - Missione suicida. Ma chi interpreterà Cena nell'assurdo contesto dei Looney Tunes? Leggi anche Peacemaker rinnovata per una seconda stagione!

Coyote vs. Acme, John Cena è un avvocato che resiste a Wile Coyote