Cowboys: il trailer del poetico western moderno su un bambino transgender

News Cinema

E’ appena stato diffuso il trailer di Cowboys, romanzo di formazione con venature western che parla di un bambino che non si riconosce nel proprio sesso di appartenenza. Fra i protagonisti Steve Zahn.

E’ appena stato diffuso il trailer di Cowboys, un romanzo di formazione a tematica LGBTQ che ha qualcosa del western. Diretto da Anna Kerrigan racconta l'avventura di un padre e di un figlio fra le lande selvagge dello stato del Montana. Il figlio si sente prigioniero nel suo corpo maschile e sembra che la mamma non lo comprenda fino in fondo, mentre il papà, che non lo riesce a vedere quanto vorrebbe (essendosi appena separato dalla madre), desidera stargli vicino e capire il suo dilemma. La loro fuga viene immediatamente considerata un rapimento e la polizia sguinzaglia una detective. Quest'ultimo personaggio è interpretato da Ann Dowd, mentre padre e figlio hanno il volto di Steve Zahn e Sasha Knight. La mamma del bambino è impersonata da Jillian Bell.

Cowboys è stato paragonato da molti a Selvaggi in fuga di Taika Waititi ed è stato accolto trionfalmente all'ultimo Tribeca Film festival, dove si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura e per il miglior attore (andato a Zahn). Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo 21 febbraio.