Cosmic Sin: Luke Wilson e Frank Grillo faranno compagnia a Bruce Willis contro gli alieni

Si compone con maggiore completezza il cast dell'annunciato film di fantascienza.

Il cinema si ferma, ma non può certo smettere di programmare il futuro, quello che accadrà quando la pandemia sarà sotto controllo e si potrà iniziare a ragionare di ritornare sui set e al cinema. Motivo per il quale è stato annunciato che Luke WIlson, Frank Grillo e Adelaide Kane si uniranno a Bruce Willis nell’action di fantascienza indipendente Cosmic Sin.

Si tratta di un film scritto, e prodotto, da Corey Large, noto anche come attore in lavori come Lone Survivor di Peter Berg, e diretto da Edward Drake, impegnato sul set della prima stagione di True Detective come assistente di produzione.

Cosmic Sin segue un gruppo di guerrieri e scienziati che lottano per proteggere e salvare la loro razza quando degli alieni ostili con il potere di infettare e impossessarsi del corpo degli umani puntano alla realizzazione di una nuova, futuristica, società umana.

Il progetto è stato comprato da Saban Films per il Nord America nello scorso European Film Market di Berlino. Il nome meno noto delle tre nuove entrate è quello di Adelaide Kane, giovane australiana nota per il ruolo della regina Maria Stuart nella serie Reign, per Teen Wolf e Neighbours.