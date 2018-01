Cosa voleva dire Tommy Wiseau ai Golden Globes

Gente più famosa di noi (ad esempio Seth Rogen) si è chiesta cosa avrebbe detto Tommy Wiseau, se James Franco, premiato ai Golden Globes per The Disaster Artist che racconta la storia del suo squinternato The Room, non gli avesse prontamente impedito di impadronirsi del microfono. Probabilmente per il timore che il suo intervento, non previsto, avrebbe allungato la durata della cerimonia.

Comunque sia, la nostra curiosità oggi è stata saziata dalla dichiarazione post cerimonia di Wiseau, in linea con l'ingenuità di un personaggio tanto naif da sembrare finto (ma che non lo è): "Se un sacco di gente si volesse bene, il mondo sarebbe un posto migliore in cui vivere, Vedete The Room, divertitevi e godetevi la vita. Il Sogno Americano è vivo, ed è reale".

E per Franco il bizzarro personaggio non ha che parole di elogio: "Ha fatto un lavoro fantastico, come attore e come regista. Credo che abbia fatto un grosso sforzo e a volte dall'esterno è difficilissimo comprenderlo. Ha fatto un buon lavoro con l'accento. Anche suo fratello Dave è stato bravo. Hanno studiato davvero i personaggi. Ma lui non sa come lanciare la palla, poco ma sicuro!", ha concluso spiritosamente Wiseau riferendosi a una delle scene del suo cult.

Bravo Tommy! E voi che aspettate a vedere The Room, per meglio godervi The Disaster Artist?