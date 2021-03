Cosa sarà: il film di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart Stasera in prima tv su Sky Cinema 2

News Cinema

Cosa sarà, che vede dietro alla macchina da presa Francesco Bruni e che ha come protagonista Kim Rossi Stuart, arriva stasera in prima tv alle 21. 15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW.

E’ stato il film di chiusura della Festa del Cinema di Roma, dove si è aggiudicato il Premio ENIT, e la sua permanenza nelle sale è stata brevissima. Eppure Cosa sarà ha avuto ugualmente i giusti apprezzamenti, e sono stati in molti, a fine anno, a inserirlo nelle prime posizioni della classifica dei migliori film del 2020. La nuova regia di Francesco Bruni, che ha esordito dietro alla macchina da presa nel 2011 con il folgorante Scialla!, ha appena vinto il premio per il miglior film della rassegna Altri Sguardi, proiettata nel carcere romano, e stasera, sabato 27 marzo, arriverà in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra.

Cosa sarà: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Cosa sarà vede uno straordinario Kim Rossi Stuart nel panni di un regista di nome Bruno Salvati che, proprio nel momento in cui la sua carriera è bloccata, scopre di avere una grave forma di leucemia. Prima del ricovero e del trapianto, l'uomo tenta di fare un po’ di ordine nella propria vita, innanzitutto cercando di essere un buon padre per i figli Adele e Tito. Bruno ripensa all'infanzia e intanto cerca un donatore di midollo e, insieme ai familiari, intraprende un percorso di rinascita che lo porta anche ad essere protagonista di una rocambolesca avventura grazie a suo padre.

Cosa sarà, che è candidato a due David di Donatello (per la migliore sceneggiatura originale e il miglior attore protagonista) prende ispirazione dalla vita di Francesco Bruni, che si è ammalato di leucemia e che ha subito un trapianto di midollo. Il film ha il pregio di non essere un diario ospedaliero né un condensato di cliché sulla malattia. Il regista evita allo spettatore un bagno di retorica e procede sul confine fra l'ironia e la malinconia. Grazie a Kim Rossi Stuart, il personaggio di Bruno acquista sempre più spessore scena dopo scena, muovendosi fra bontà ed egocentrismo, bisogno di affetto e disperazione, goffaggine e cinismo, rabbia e accettazione di una vita che magari un senso non ce l'ha, e se ce l'ha, va trovato nei rapporti umani, sia fra le pareti domestiche che in un reparto di ospedale. Nel film recitano anche Lorenza Indovina, Pilar Fogliati, Tancredi Galli, Nicola Nocella, Raffaella Lebbroni e Barbara Ronchi.

Durante e riprese di Cosa sarà, è nata una bella amicizia fra Francesco Bruni e Kim Rossi Stuart, che alla Festa del Cinema di Roma hanno voluto fare le interviste insieme. Anche noi li abbiamo incontrati, e questa è la nostra intervista video.