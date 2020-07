Cosa sarà è il nuovo titolo del film di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart

News Cinema

In precedenza l'opera quarta da regista del livornese, si intitolava Andrà tutto bene. Bruni spiega perché il film, che debutterà al cinema in autunno, ha cambiato titolo.

Il nuovo film da regista di Francesco Bruni, fino ad ora noto come Andrà tutto bene, ha ora un nuovo titolo: l'opera quarta del livornese, prodotta da Palomar e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video, arriverà nelle sale italiane in autunno col titolo di Cosa sarà.

Così Francesco Bruni commenta la decisione di cambiare il titolo del film:

“Sono felice di poter annunciare il nuovo titolo del nostro film. Quello scelto in precedenza - più di un anno fa - se al principio sembrava profetico (poiché quell’espressione risuonava ovunque), con l’andare del tempo - ironia della sorte - ha finito per risultare fuorviante, soprattutto perché il nostro film non parla affatto - colgo l’occasione per precisarlo - della pandemia che ha colpito il mondo intero in questi ultimi mesi. Questo nuovo titolo mi sembra esprimere molto bene l’incertezza in cui vive il protagonista e in cui tutti possiamo riconoscerci, ora più che mai. Ringrazio anche Palomar e Vision che hanno subito condiviso questa sensazione e questa scelta.”





Protagonista di Cosa sarà è Kim Rossi Stuart, al cui fianco recitano Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Fotinì Peluso, Tancredi Galli e Nicola Nocella.

Questa è la sinossi ufficiale del film, che arriverà nei cinema con Vision Distribution:

La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto. E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe.

Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un’ematologa competente e tenace, che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. Il primo obiettivo è trovare un donatore di cellule staminali compatibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura, Cosa sarà di lui?

Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo passato, accende in tutti una nuova speranza.

Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, che cambierà i loro rapporti e insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da sé stesso e a guardare gli altri.