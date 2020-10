News Cinema

Cosa sarà di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart presto disponibile on demand

La redazione di Comingsoon.it di 28 ottobre 2020

Presentato in chiusura della Festa del Cinema di Roma, e nelle sale alla vigilia della chiusura decretata dal governo, il nuovo film del regista livornese sarà disponibile on demand dal 31 ottobre. In attesa di poter tornare nei cinema.