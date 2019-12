Cosa mi lasci di te: il trailer italiano del film con KJ Apa nel ruolo del cantante Jeremy Camp

News Cinema

Il film diretto da da Jon e Andrew Erwin, vede tra i suoi attori principali anche Britt Robertson e Gary Sinise e arriverà nei cinema italiani a marzo 2020.

Arriverà nei cinema italiani nel mese di marzo 2020 Cosa mi lasci di te‚ il film diretto da Jon e Andrew Erwin‚ e ispirato alla vita del cantante statunitense Jeremy Camp. Protagonista del film nei del musicista è il giovane attore KJ Apa, noto al grande pubblico per il suo ruolo di Archie Andrews nella serie di successo Riverdale.

Il Trailer, la trama e il cast di Cosa mi lasci di te

Nel cast del film, accanto KJ Apa, troviamo Britt Robertson nei panni della sua fidanzat di Melissa, Gary Sinise in quelli del padre del ragazzo Tom, Shania Twain, Melissa Roxburgh e Nathan Dean Parsons. Il film è ispirato ad una commovente storia vera e racconta dell'amore di Jeremy Camp per la sua fidanzata Melissa. I due giovanissimi decidono di sposarsi nonostante le gravi condizioani di salute della ragazza e da questa esperienza nasce la canzone I Still Believe, uno dei brani più famosi di Jeremy Camp e colonna sonora del film.

Ecco il trailer italiano ufficiale del film:



Cosa mi lasci di te: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chi è il vero Jeremy Camp

Jeremy Camp, nato il 12 gennaio 1978 a Lafayette in Indiana, ha pubblicato undici album. La sua musica, un mix di ballate con influenze rock, lo ha portato a vincere cinque GMA Dove Awards, a ricevere tre nomination all'American Music Awards e un Grammy Award come "miglior album Pop/Contemporary Gospel" nel 2010 per il suo album, Speaking Louder Than Before.