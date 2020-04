Cosa mi lasci di te: da oggi in streaming su Prime Video la storia del primo grande amore di Jeremy Camp

News Cinema

Cosa mi lasci di te, la struggente love-story fra il celebre cantautore di musica cristiana e la prima moglie Melissa è diventata un film con KJ Apa e Britt Robertson. Da oggi direttamente a casa vostra su Amazon Prime Video.

Arriva oggi, 17 aprile, sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, Cosa mi lasci di te, un film che è insieme una storia vera, un cancer-movie e un film sentimentale, e che inoltre appartiene al genere faith-based, di cui fanno parte opere cinematografiche che diffondono la religione cristiana e che riconoscono il valore della fede. Ora, se c'è qualcuno che è stato sostenuto dalla fede in una delle più dura battaglie della propria vita, è senza dubbio Jeremy Camp, il più celebre cantautore di musica cristiana del momento.

Quando era uno studente di college, e quindi non ancora il vincitore di cinque dischi d'oro nonché l'autore di 38 singoli che sono stati al primo posto in classifica, si innamorò perdutamente di una bella ragazza di nome Melissa vedendola cantare durante un concerto al campus. Melissa però si ammalò, ma Jeremy la sposò su una spiaggia, fu felice insieme a lei per un breve periodo e, un paio di settimane dopo la sua scomparsa, scrisse il celebre brano "I Still Believe". La canzone, che nasce dal desiderio di condividere il proprio dolore e le proprie battaglie con quanti si trovano ad attraversare un periodo difficile, è diventata pian piano un must dei concerti di Jeremy Camp, che è solito presentarla parlando al pubblico della cara Melissa. "I Still Believe" è anche il titolo dell'autobiografia di Camp, pubblicata nel 2011, oltre che il titolo originale del nostro film.

A dirigere Cosa mi lasci di te sono i fratelli Andrew e Jon Erwin, che nel 2018 erano reduci dal biopic musicale Una canzone per mio padre, che narrava la vera storia dietro il singolo più venduto di tutti i tempi dei MercyMe, un un gruppo musicale christian rock statunitense. Entrambi avevano voglia di cambiare aria, ma dopo aver incontrato Camp e la sua seconda moglie Adrianne e aver sentito la struggente storia di Melissa, hanno capito che dovevano assolutamente trasformare quel doloroso eppure splendido pezzo di vita nel loro prossimo progetto.

A interpretare Jeremy Camp in cosa mi lasci di te è JK Apa, che molti conoscono come Archie Andrews della serie Riverdale. Emozionato all'idea di interpretare il suo primo personaggio vero, l'attore ha incontrato Camp e la sua famiglia, e quando Jeremy lo ha visto nei primi daily, si è commosso e ha rivissuto emotivamente quei lontani giorni tristi. È stato Apa a suggerire ai fratelli Erwin di affidare il ruolo di Melissa a Britt Robertson. I due attori avevano duettato in Qua la zampa! e l'intesa fra loro era stata perfetta.

Cosa mi lasci di te: Secondo Italiano Ufficiale del Film - HD

