Corto Circuto: pronti per un remake, ma con una particolarità…

News Cinema

Si torna ancora una volta a parlare di una nuova versione del film di fantascienza del 1986 Corto Circuito. Il remake avrà una curiosa caratteristica.

In un'epoca in cui la parola remake sembra essere la prima del vocabolario cinematografico, anche un classico come Corto Circuito viene scomodato. Ebbene sì, il film di fantascienza per famiglie del 1986, che tanto doveva alla bravura di due icone del tempo come Ally Sheedy e Steve Guttenberg, avrà una nuova versione. La cosa curiosa, e se vogliamo divertente, è che sarà in parte latino-americana, nel senso che, almeno secondo Variety, ci saranno elementi, forse nella trama, che riguardano l'America del Sud o forse il Messico, visto che la patria di uno degli sceneggiatori, Eduardo Cisneros, è il paese di Speedy Gonzales.

L'altro sceneggiatore è Jason Shuman, che con il collega ha firmato il copione della commedia Half Brothers. Dietro al progetto ci sono Spyglass Media Group e Project X, che attualmente sono impegnate in un altro rifacimento: il reboot di Scream. Non si sa né quando cominceranno le riprese del film né quando potrebbe arrivare in sala, né tantomeno chi potrebbe interpretarlo. Certo è che un capolavoro come Corto Circuito è difficile da rifare, con quel suo robot Numero 5 che assomigliava un po’ a E.T. e con quel suo carattere artigianale che lo rendeva unico e inconfondibile come tanti film del periodo. Immaginarne una copia con un una creatura meccanica super tecnologica ci fa un po’ accapponare la pelle, ma staremo a vedere che forma avrà la versione aggiornata.

Non è la prima volta che qualcuno immagina un nuovo Corto Circuito, di cui comunque esiste il sequel Corto Circuito 2. Già nel 2008 la Dimension Films aveva avviato un rifacimento, alla guida del quale doveva esserci prima Dan Milano, poi Steve Carr e infine Tim Hill. Inutile dire che i piani della casa di produzione e distribuzione andarono a monte. Last but not least, non dimentichiamo che il film d'animazione Wall-E aveva preso spunto, per il suo protagonista, proprio da Numero 5, anche se il regista Andrew Stanton ha sempre negato.