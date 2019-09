Cortinametraggio: l'edizione numero 15 presentata a Venezia

News Cinema

In programma dal 23 al 29 marzo 2020, il festival dei corti avrà una nuova sezione competitiva.

Giunto alla sua 15a edizione, il Festival Cortinametraggio si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020. A presentarlo a Venezia il 2 settembre all’Hotel Excelsior alle ore 13.30, nello spazio allestito dalla Regione del Veneto, è stata Maddalena Mayneri, ideatrice e coordinatrice dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana. Con lei il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto Cristiano Corazzari e Luigi Bacialli, Presidente Veneto Film Commission.

Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti. Tra le grandi novità di questa 15ma edizione le Cortiadi – Winter Sport Short che nascono da un’idea di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate e presieduta da Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, presente in conferenza stampa. In vista dei grandi eventi sportivi che ospiterà Cortina nel 2026, Cortinametraggio ha deciso di aggiungere una nuova appassionante gara al concorso ufficiale.

Una competizione tra cortisti che avverrà durante i giorni del festival come una vera e propria gara sportiva. La partecipazione è riservata agli autori dei corti che hanno partecipato in concorso alle ultime cinque edizioni di Cortinametraggio, quindi i registi in concorso al festival dal 2015 al 2019. Ciascuno di loro sarà invitato con un “call to action” ufficiale del festival a sottoporre entro e non oltre il 15 dicembre 2019 un soggetto per un cortometraggio. Tre troupes, capeggiate da un regista, saranno chiamate a girare e montare un cortometraggio nei giorni di svolgimento del festival nel suggestivo scenario cortinese. L'ultima serata del festival i corti saranno proiettati in sala ed il pubblico sarò chiamato a decretare in diretta l'assegnazione dei premi delle Cortiadi. Le Cortiadi – Winter Sport Short saranno presentate a Milano, in occasione dell’ ideale staffetta che la FICTS metterà in atto dal 25 al 30 ottobre 2019 per Sport Movies & Tv 2019 - 37th Milano International FICTS Fest (www.sportmoviestv.com), Finale Mondiale del World FICTS Challenge, con la circuitazione dei corti vincitori delle Cortiadi – Winter Sport Short nei 16 Festival del “World FICTS Challenge 2020”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Televisione Sportiva nei 5 continenti.

Rimangono invariate le altre sezioni: Cortometraggi italiani, concorso aperto ai cortometraggi di commedia, horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatici. Direttore artistico della sezione è Vincenzo Scuccimarra. Il primo premio assegnato al Miglior Corto Assoluto, come da tradizione, è un premio in denaro. Ritroviamo la consueta Sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alemà, ovvero la sezione in concorso aperta a tutti i videoclip musicali trasmessi online nel 2019/2020. La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del settore cinematografico scelti tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori, distributori, attribuirà il premio in denaro al miglior cortometraggio assoluto. Premi inoltre alla miglior sceneggiatura, al miglior attore e alla miglior attrice. Il premio del pubblico sarà invece conferito in seguito alla votazione del pubblico presente in sala.

A Orsetta Borghero andrà il Premio Cortinametraggio talento Veneto emergente. Cortinametraggio conferma la vetrina Branded Entertainment inaugurata nel 2018, interessante apertura del festival verso la contaminazione di nuovi linguaggi. Il branded entertainment, come leva di comunicazione integrata di un brand si muove creando contenuti editoriali dal forte valore di intrattenimento e affermandone, in modo sempre più tangibile, una riconoscibile valenza creativa e artistica. Sono previsti, inoltre, una serie di premi per le varie sezioni.

Durante il festival saranno organizzati incontri tra i protagonisti e il pubblico e sono previsti dibattiti, nel corso dei quali autori, registi, interpreti, esperti del settore e rappresentanti di case discografiche potranno ritrovarsi. Gli incontri saranno un’occasione di lavoro per appassionati ed esperti oltre ad un’importante vetrina per i giovani autori italiani che cercano di muovere i primi passi nel mondo del cinema. Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, la Regione del Veneto, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, la Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, FICTS, Anec-Fice, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani - SNGCI. Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema Channel, Radio Montecarlo, Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a Fuoco Campania.