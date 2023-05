Corti D'Argento 2023: vincono Calcutta 8:40 AM, A guerra finita, In quanto a noi, Alice Rohrwacher, Greta Scarano

News Cinema

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha premiato i migliori cortometraggi della stagione. L'edizione 2023 dei Corti D’Argento ha visto trionfare Calcutta 8:40 AM, A guerra finita, In quanto a noi. Un Nastro D'Argento Speciale è andato ad Alice Rohrwacher per Le pupille. Ha trionfato anche Greta Scarano.

Sono stati assegnati a Roma i Corti D'Argento, che sono i Nastri D'Argento destinati ai migliori cortometraggi dell'anno. A trionfare, in questo 2023, sono stati Adriano Valerio per Calcutta 8:40 AM e, per l'animazione, Simone Massi per i due corti A guerra finita e In quanto a noi. Un Nastro D'Argento speciale è andato a Le Pupille, il cortometraggio live action di Alice Rohrwacher candidato agli Oscar 2023.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha inoltre assegnato dei Premi speciali, andati a Un'ora sola di Serena Corvaglia, dedicato alla grande storia d'amore tra Giuliano e Vera Montaldo, e a Greta Scarano per Feliz Navidad, miglior esordio alla regia.

Menzioni per le migliori interpretazioni sono andate ad Aurora Giovinazzo per Nostos di Mauro Zingarelli, in concorso alla Settimana della Critica di Venezia, e a Abdoulaye Seck, il protagonista di Battima di Federico Demattè, nato dalla sceneggiatura vincitrice del concorso Un corto per Emergency.

Sono inoltre da segnalare il Premio Media Fenix, che assicura a Adriano Valerio, vincitore del Nastro d’Argento per il miglior film di finzione, la post produzione per il suo prossimo cortometraggio.

Completa il palmarès di questa edizione dei Corti D'Argento una menzione speciale "per il valore della memoria" a Ughetto Forno - Il partigiano bambino di Fabio Vasco, che racconta, attraverso lo sguardo di un gruppo di bambini, la storia di Ugo Forno, l'ultima vittima della Resistenza romana.

Da non dimenticare, nell’ambito dei Corti D'Argento 2023, Il Premio Nobis 2023. Elena Croce, Presidente onoraria della Fondazione Nobis, ha annunciato che a vincere il riconoscimento - equivalente a cinquemila euro per finanziare ogni anno il corto di una scuola di cinema - è stato Ashes to ashes - i panni sporchi si lavano nel bosco di Lucia Elisa Marinelli, del corso di cinema dell'Accademia di Belle Arti NABA di Milano.

A inaugurare la premiazione dei Corti D'Argento è stato Ombrellai di Francesco Maselli, a cui il SNGCI ha voluto rendere omaggio a un mese dalla scomparsa. Il corto risale al 1951 e dura poco più di 10 minuti, e già rivela lo sguardo originalissimo di un regista destinato a diventare un maestro.