Coronavirus: va a ruba la maschera di Bane negli USA

Nonostante non sia riconosciuta dal Dipartimento della Salute americano come un efficace dispositivo medico, la maschera del personaggio di Bane, nemico di Batman, è esaurita da qualche giorno in molti negozi online.

Come qui da noi, anche negli Stati Uniti ci sono comportamenti da rispettare per salvaguardare la salute durante questo periodo di emergenza sanitaria. Tra questi, l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa e ci si reca in locali chiusi. Certamente anche negli Stati americani che hanno imposto questa regola, c'è stata qualche difficoltà nel reperimento delle mascherine, diventate così preziose. E quindi, secondo quale logica, non trovando la mascherina in farmacia, vi rivolgereste ai negozi di costumi di Carnevale e Halloween che vendono i loro articoli online?

Non sforzatevi di trovarla, una logica. Ci hanno già pensato alcuni cittadini americani che si sono riversati sui siti Costume.com, Buycostumes.com e Halloweencostumes.com per fare incetta di maschere. La più idonea per proteggersi dal Coronavirus (secondo loro) è quella di Bane, il personaggio nemesi di Batman nella versione interpretata da Tom Hardy in Il cavaliere oscuro - Il ritorno. La maschera è andata sold out tra fine aprile e inizio maggio, non proprio un periodo carnevalesco e piuttosto lontano dalla notte delle zucche intagliate.

Quella sorta di museruola che copre mezzo volto di Bane ha in effetti uno scopo terapeutico per lui, in quanto attraverso i tubi può somministrare un gas anestetico che gli rende sopportabili i perenni dolori dai quali è afflitto. La maschera di Bane venduta dai negozi di costumi è una versione in plastica che non può in alcun modo sostituirsi alle mascherine riconosciute come dispositivi medici dal Dipartimento della Salute americano.

Vista la frenesia per quella specifica maschera, altri negozi online si sono affrettati a produrre mascherine di stoffa che ne riproducessero l'immagine ma, nonostante il tessuto al posto della plastica, anche queste non sono adatte per proteggere e proteggersi dal Covid-19.

Su Twitter sono in molti a ironizzare sulla notizia. Spicca il commento di un utente, un certo Mike che sottolinea alcuni aspetti di Bane che calzano a pennello: