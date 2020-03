Coronavirus: Tom Hanks e Rita Wilson ringraziano i medici australiani e ritornano a casa negli USA

News Cinema

Insieme alla moglie Rita Wilson, Tom Hanks ha potuto lasciare l'Australia dove era in isolamento da Coronavirus è tornato a casa sua a Los Angeles per proseguire le cure.

Lo scorso 12 marzo Tom Hanks e Rita Wilson, accusando spossatezza e febbre, si erano fatti visitare e il tampone aveva confermato il contagio da Coronavirus. L'attore era in Australia impegnato nelle riprese del film biografico su Elvis Presley (ancora senza titolo) diretto da Buz Luhrmann. Hanks e la moglie sono stati messi in quarantena senza ricovero ospedaliero e regolarmente monitorati dai medici. Nel frattempo la produzione del film è stata interrotta e anche chi era stato a strettro contatto con loro si è autoisolato, come ha fatto il regista. Ora, a due settimane di distanza, siamo felici di sapere che Tom e Rita siano tornati a casa loro a Los Angeles. L'attore scrive così sul suo account Twitter:

"Ehi gente... siamo a casa adesso e, come il resto dell'America, andiamo avanti rimanendo isolati e mantenedo le distanze sociali. Grazie, grazie molte a tutti coloro che in Australia si sono presi cura di noi. La loro assistenza e guida ci ha permesso di tornare negli Stati Uniti. E grazie anche a tutti voi che ci avete inviato messaggi di auguri. Rita e io lo apprezziamo molto. Hanx."

Leggi anche Tom Hanks e Rita Wilson sono positivi al Coronavirus