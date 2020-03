Coronavirus: saltano le riprese in Italia di Red Notice, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds andranno altrove

News Cinema

L'heist thriller Red Notice con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot aveva in programma alcuni giorni di riprese in Italia, ma Netflix che produce il film sta cercando altre soluzione a causa della complicata situazione con il Coronavirus.

Con 160 milioni di dollari di budget (poco più di The Irishman e di 6 Underground), l'action comedy Red Notice risulta essere il film Netflix il più costoso in assoluto. Un buon 25% della somma corrisponde ai compensi degli attori Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson il quale coproduce con la sua società Seven Bucks, ma il grosso è dovuto all'ambizioso impianto produttivo che asseconda la storia e le sue numerose location in giro per il mondo. Red Notice, scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, racconta la storia la storia di un agente dell'Interpol sulle tracce di uno dei ladri d'arte più ricercati al mondo. Quando viene emesso un mandato di arresto a livello mondiale, la caccia all'uomo comincia. Il film è attualmente in fase di riprese presso gli studios di Atlanta dove ci sono allestite parziali ricostruzioni di ambienti esterni e la maggior parte degli ambienti interni che vedremo nel film, ma nelle prossime settimane sono previste le prime trasferte.

La storia porta i personaggi di Red Notice in Indonesia, in Francia, in Germania, in Spagna e in Russia. Tra queste nazioni c'era anche l'Italia con una prevista base d'appoggio a Roma per la produzione e un piano di riprese di alcuni giorni a fine marzo in location come i colli intorno alla capitale e la Sardegna. Ora Netflix sta cercando un alternativa all'Italia, a causa del Coronavirus e dell'incertezza sui tempi per il rientro alla normalità. Alcune attività e servizi nel nostro paese sono interrotti, ci sono paesi che non consigliano i viaggi in Italia e compagnie aeree che cancellano i voli. Di fronte a questo specchietto, senza nemmeno prendere in considerazione gli eventuali rischi per la salute, una mastodontica produzione cinematografica non può permettersi di rischiare rallentamenti. Per lo stesso motivo, qualche giorno fa la Paramount ha annunciato di aver rinviato le riprese di Mission: Impossible 7 a Venezia e a Roma a data da destinarsi.

