Coronavirus: le star invitano a restare in casa, Frank Matano telefona a caso per fare un po' di compagnia

"È un momento molto delicato e io mi sono chiesto, cosa posso fare?", Frank Matano su Instagram posta un video in cui chiacchiera con una persona sconosciuta per farsi un po' di compagnia a vicenda.

A ricordare a tutti che bisogna restare a casa per evitare di esporsi al contagio da Coronavirus e diffonderlo maggiormente, oltre a subirne gli effetti, ci sono anche le personalità del mondo dello spettacolo. Alcuni di loro postano sui social video come Cristiana Capotondi, Fiorello, Isabella Ferrari, Jovanotti, Amadeus e Fabio De Luigi, altri soltanto foto come Martina Colombari, Ligabue e Valentina Lodovini, ma tutti, verbalmente o per iscritto, invitano caldamente i loro follower a non spostarsi, con tanto di hashtag #iorestoacasa.

Frank Matano ha fatto un passo più. Dopo aver ironicamente spiegato come fare per "non predere un treno", visto il recente assalto alla stazione di Milano di persone che volevano partire verso sud nostante le misure cautelative messe in atto dal governo, Matano ha pensato di comporre un numero fisso di telefono a caso. "È un momento molto complicato e molto delicato e mi sono chiesto, io che cosa posso fare? Intanto stare a casa" ha detto l'attore nel video che ha condiviso su Instagram che vedete qui sotto, pensando poi di fare un numero di telefono a caso e parlare con qualcuno per farsi un po' di compagnia a vicenda.