Coronavirus: la Cina riparte con film e serie tv

Nel primo pese attaccato dal virus riprendono le lavorazioni e anche Zhang Yimou si rimette al lavoro con la spy story Impasse.

Mentre nel resto del mondo le sale restano chiuse, le lavorazioni sono state interrotte e le uscite rimandate anche di parecchi mesi, in Cina l'industria dell’intrattenimento si sta riavviando, il che ci fa ben sperare per il futuro dei paesi al momento in lockdown per il Coronavirus.

Secondo quanto riporta Variety, dopo settimane e settimane di fermo, alcune produzioni televisive e cinematografiche sono ripartite, e se le sale, dopo essere state riaperte, sono state richiuse, sembra che i vari set resteranno operativi, anche perché è più facile controllare che le persone mantengano fra loro la distanza prevista per evitare nuovi contagi.

Se una serie come Legend of Fei, con protagonisti Zhao Liying e Wang Yibo, dirà poco a molti, il nome di Zhang Yimou è invece noto a tutti. Ebbene, il regista di Lanterne rosse e La foresta dei pugnali volanti, di cui abbiamo visto nel 2017 The Great Wall, ha ripreso le fila del suo prossimo film, che si intitola Impasse e segna il debutto del filmmaker nel genere spy story.

Come dicevamo, questa notizia ci allieta e ci induce a pensare che, magari in estate o al più tardi in autunno, torneremo a sentire, prima qua e poi là, le parole "motore" e "azione".