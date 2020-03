Coronavirus, James McAvoy aiuta l'Inghilterra con una donazione di 275.000 sterline, le sue parole su Instagram

News Cinema

James McAvoy aiuta il sistema sanitario inglese travolto dal Coronavirus, materialmente e con un appello su Instagram.

Come tutto il mondo, l'Inghilterra sta facendo i conti con l'emergenza Coronavirus, scontrandosi con diversi problemi nei quali ci stiamo tutti imbattendo: James McAvoy ha aderito a una campagna di raccolta fondi del National Health Service, il servizio sanitario nazionale, con una donazione di ben 275.000 sterline che ha spiazzato gli stessi organizzatori. Le 200.000 sterline richieste sono già state superate, perché la quota complessiva sta toccando le 500.000: goccia nel mare per la carenza di PPE, acronimo per "Personal Protective Equipment" (mascherine e quant'altro), ma un passo deciso verso una sensibilizzazione verso la questione, qui in Italia ben chiara già da qualche tempo. McAvoy si è fatto anche portavoce della raccolta, in un accorato appello via Instagram.

James parla della campagna "Masks for Heroes", sottolineando come sia inaccettabile che gli operatori sanitari siano chiamati a procurarsi da soli, magari su internet e a prezzi esorbitanti, ciò che dovrebbero avere a loro disposizione per assistere gli ammalati, evitando di infettarsi e di infettare a loro volta. La campagna si prefigge appunto di aiutare il governo ("già oberato"), con l'acquisto internazionale di questi beni, di qualità verificata.